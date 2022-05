De kunstexpo Kunstuur in Mechelen stelt schilderijen tentoon met een verhaal en laat dat vertellen door bekende medemensen zoals Radja Nainggolan of Alexander De Croo. Behalve eentje: Christa Verledens, een 73-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Rumbeke. Ze is onbekend, ook in kunstkringen, maar geeft nu een geheim prijs dat ze 42 jaar lang stil heeft gehouden.