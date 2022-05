Kylian Mbappé maakt ‘weldra’ zijn werkgever bekend, mama Mbappé ontkent verlengd verblijf in Parijs

Dé transfer van het jaar zit eraan te komen. Of misschien ook niet. Kylian Mbappé vertelde zondag in de marge van de uitreiking van de trofeeën van de Franse spelersvakbond dat zijn beslissing weldra duidelijk zal worden.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van de Franse superster. Blijft hij bij PSG of vertrekt hij dan toch naar Real Madrid? De 23-jarige aanvaller is einde contract en kan dus gratis van club wisselen.

De spits van PSG werd gisteren voor de derde keer door de spelersvakbond UNFP verkozen tot Speler van het Jaar. In de marge van de uitreiking lichtte hij ook een tipje van de sluier. “Mijn keuze is bijna gemaakt”, vertelde Mbappé. “Ik maak mijn beslissing bekend vooraleer we samenkomen met de nationale ploeg. Veel meer wil ik er niet over vertellen.”

Dat deed zijn mama, Fayza Lamari, wel. Zij reageerde eerder op geruchten als zou haar zoon een nieuwe overeenkomst hebben gesloten bij PSG. In de Spaanse sportkrant Marca werd ze geciteerd met de woorden ‘dat Real Madrid de optie nummer één blijft’. De entourage van Mbappé ontkende het gesprek met Marca niet maar werd naar eigen zeggen foutief geciteerd. Er zou wel gezegd zijn dat het ernaar uitziet dat hij vertrekt maar dat er nog altijd gesprekken met PSG worden gevoerd.

Bondscoach Didier Deschamps maakt donderdag zijn selectie voor de komende interlands bekend. In het kader van de Nations League spelen de Fransen thuis tegen Denemarken (3 juni) en nadien uit in Kroatië (6 juni) en Oostenrijk (10 juni). De reeks interlands wordt afgesloten thuis tegen Kroatië (13 juni).