Fietser (9) aangereden door vrachtwagen op weg naar school

In het centrum van Tremelo is maandagochtend een kind van 9 jaar aangereden door een vrachtwagen. “Gelukkig viel het kind weg van de vrachtwagen en niet eronder”, klinkt het. Daardoor vielen de verwondingen gelukkig mee.

Het kind was op weg naar vrije basisschool Tremelo toen het maandagochtend tot een aanrijding kwam. Dat gebeurde op de hoek van de Baalsebaan en de Grote Bollostraat. “Het ging om een dodehoekongeval”, zegt politiewoordvoerder Johan Van Avondt van de lokale politie Tremelo. ”Het kind ging tegen de grond en liep daarbij volgens de eerste berichten een enkelbreuk op.”

Het kruispunt heeft voorsorteervakken voor fietsers. Ze kunnen zich dus voor het autoverkeer zetten bij rood licht. Maar deze fietser was nog op het fietspad, en was dus niet opgemerkt door de vrachtwagenchauffeur. “De vrachtwagenchauffeur had zijn bocht nog extra voorzichtig genomen”, zegt burgemeester Bert De Wit (CD&V). ”Toch kreeg de fietser een tikje achteraan de vrachtwagen. Gelukkig viel het kind naar de juiste kant: weg van de vrachtwagen en er niet onder. Het had erger kunnen aflopen. Maar nu vallen de verwondingen al bij al nog mee.”

Maatregelen genomen

Buurtbewoner Paul maakt zich al langer zorgen over de veiligheid op het kruispunt. Hij spreekt van overdreven snelheid en bestuurders die door het rood rijden. Volgens De Wit is het echter de eerste keer dat een dergelijk ongeval op die plek gebeurt. “Dit is geen conflictvrij kruispunt, maar er waren al maatregelen genomen om het veiliger te maken voor de veiligheid van de fietsers. Het toont nog maar eens dat een dodehoekongeval overal kan gebeuren”, zegt de burgemeester.

Even verderop is er ook een verbod op vrachtverkeer rond de start en het einde van de schooldag. Op dit kruispunt was dat niet het geval. ”Het is niet in de onmiddellijke omgeving van een school, en een doorgangsweg. De vrachtwagen mocht er dus rijden. Onderzoek zal moeten uitwijzen wie hier in fout was.”