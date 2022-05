Voormalig Frans international en Lierse-speler Tony Vairelles krijgt celstraf voor wapengeweld

De voormalige Franse international Tony Vairelles is door een rechtbank in Nancy veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan twee met uitstel, vanwege wapengeweld bij het verlaten van een nachtclub elf jaar geleden.

De feiten vonden in 2011 plaats in een discotheek in Essey-lès-Nancy. Vairelles en zijn drie broers kregen het toen aan de stok met enkele buitenwippers van de nachtclub, waarop ze het vuur openden. Daarbij raakten drie bewakers gewond. Vairelles zat daarvoor al vijf maanden in voorhechtenis.

De vier broers riskeerden tot tien jaar cel en een boete van 150.000 euro. De verdediging vroeg dan weer de vrijspraak omdat het proces onredelijk lang had aangesleept.

Naast Tony Vairelles kregen ook zijn broers Fabrice, Jimmy en Giovan effectieve celstraffen. Fabrice kreeg dezelfde straf als Tony, Jimmy en Giovan werden veroordeeld tot drie jaar waarvan twee met uitstel. De buitenwippers kregen enkele maanden met uitstel omdat ze met geweld hadden gereageerd.

De inmiddels 49-jarige Vairelles speelde tussen 1998 en 2000 acht keer voor de Franse nationale ploeg en maakte een goal, in een oefeninterland tegen Kroatië. Als speler droeg de voormalige spits het shirt van onder meer Lens, Lyon, Bordeaux, Bastia en Gueugnon. In het seizoen 2005-2006 speelde Vairelles ook een jaar voor Lierse. In vijftien matchen kwam hij niet tot scoren. (belga)