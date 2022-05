We mogen na twee jaar corona eindelijk weer gewoon reizen deze zomer. En dat zijn we duidelijk ook van plan, zo blijkt uit een rondvraag bij touroperators. Zij merken dat mensen langer en verder willen reizen. Een weekje Torremolinos of Palma de Mallorca volstaan niet meer om er eens helemaal uit te zijn. En slapen in een driesterrenhotel, dat lijkt ook voorbij. We willen luxe. En dat mag iets kosten.