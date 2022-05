Elfde editie van 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker fietst naar vier Vlaamse steden

Van 26 tot en met 29 mei staat de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker op het programma. Deelnemers fietsen in lussen van Mechelen naar Boom, Sint-Truiden, Huizingen en Aalter, over een afstand van acht keer 125 kilometer. Het programma is maandag voorgesteld in het provinciedomein van Huizingen. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar kankeronderzoek.

De voorbije twee jaar kon het fietsevent wegens de coronamaatregelen niet georganiseerd worden. “Het wordt dit jaar een echte feesteditie”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

De totale afstand, 1.000 kilometer, wordt in vier dagen gereden. Elke dag zijn er twee ritten te rijden van 125 kilometer. Fietsers vertrekken steeds aan de Nekkerhal in Mechelen en trappen dan richting de vier verschillende steden. Op 26 mei gaat het naar Boom, op 27 mei naar Sint-Truiden, een dag later trekt de fietskaravaan naar Huizingen. Aalter is op zondag 28 mei de laatste stad die op de planning staat.

Elk deelnemend team mag uit maximum acht fietsers bestaan, minder is ook toegestaan. De fietsers kunnen kiezen om aan te sluiten bij het peloton waarvan de gemiddelde snelheid hem of haar het beste ligt: 24, 27 of 30 kilometer per uur.

Behalve de fietslussen kunnen solofietsers ook kiezen voor een ‘Ronde Van België’. Zij fietsen ook 1.000 kilometer in vier dagen, maar keren niet steeds terug naar Mechelen. Zo wordt het drielandenpunt aangedaan en koerst de groep ook naar de kust.

Het evenement is volledig volzet: 1.046 teams en 92 solofietsers doen mee. “Het sportieve aspect is een uitdaging en de beleving rond het evenement trekt mensen aan”, zegt Kristien Neyens, coördinator events bij Kom op tegen Kanker. “Maar de belangrijkste reden om in te schrijven is het persoonlijk verhaal: iedereen kent wel iemand die door kanker getroffen is. Mensen fietsen om iemand te herdenken of te ondersteunen. Dat creëert een enorme verbondenheid.”

In het provinciedomein van Huizingen, waar het evenement maandag is voorgesteld, wil de gemeente de langste erehaag met supporters vormen. Iedere supporter in de erehaag krijgt een gratis fietsbel om de fietsers aan te moedigen. De KetnetBand geeft om 10.30 uur de aftrap voor een hele dag vol activiteiten in het provinciedomein.

Elk team heeft een bedrag van 5.500 euro ingezameld om te mogen starten. De totaal verzamelde som wordt op de laatste dag, zondag 28 mei, bekendgemaakt. Sinds de start van de 1.000 kilometer in 2010 heeft Kom op tegen Kanker al ruim 25 miljoen euro bij elkaar gebracht.