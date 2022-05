Twee personen overleden na aanrijding door bestelwagen van PostNL

In de Weggevoerdenstraat is maandagvoormiddag een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij werden twee personen aangereden door een bestelwagen van pakjesdienst PostNL. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt ondertussen dat de twee slachtoffers overleden zijn.

De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en de straat is helemaal afgesloten. Over de oorzaak van het ongeval is momenteel nog niets geweten.