33-koppige preselectie Red Flames voor EK bekend, geen grote verrassingen

Vandaag start de voorbereiding van de Red Flames op het EK in Engeland (6 - 31 juli). Bondscoach Ives Serneels heeft zijn 33-koppige preselectie bekendgemaakt. De speelsters kregen een individueel programma en vanaf woensdag komen ze samen in Tubeke.

In de preselectie zitten certitudes als Tessa Wullaert en Janice Cayman, maar er is ook plaats voor speelsters die door blessures minder of niet aan de bak kwamen dit seizoen zoals Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven. Ook Lenie Onzia, die vorige week haar afscheid als voetbalster aankondigde, is er nog bij. Davinia Vanmechelen keert ook terug in de selectie nadat ze in april nog werd geweerd vanwege te slechte fysieke parameters. Doelvrouw Justien Odeurs is er zoals verwacht niet bij. Op 20 juni wordt de selectie definitief en zal ze herleid worden naar 23 speelsters.

De Flames die afgelopen zaterdag de bekerfinale betwistten, krijgen eerst nog tien dagen vrijaf en sluiten pas aan op 25 mei.

