Poging om te ontkomen aan politie eindigt met spectaculaire crash tegen schoolgevel

Een autobestuurder is zondagnamiddag tegen de gevel van een Schaarbeekse school gebotst nadat hij probeerde te ontkomen aan een politiepatrouille. De man probeerde nadien te voet weg te vluchten, maar werd even verderop ingerekend door de politie.

Een patrouille merkte de wagen zondagnamiddag rond 15 uur op in de Navezwijk toen het voertuig te snel reed en van links naar rechts slingerde. De agenten wilden het voertuig controleren, maar de bestuurder nam de vlucht. Er ontspon zich een achtervolging, die eindigde toen het voertuig in de Verwéestraat tegen een geparkeerde wagen botste en vervolgens tegen de gevel van een school.

Onder invloed van drugs

De bestuurder probeerde nog te voet te vluchten, maar kon op het Poggeplein ingerekend worden. “De patrouille van onze zone merkte op dat de bestuurder gevaarlijk reed en wilde hem aan een controle onderwerpen. De man bleek onder invloed van drugs te rijden en deed dat met een gehuurde wagen”, vertelt Audrey Dereymaeker van de politiezone Noord.

Het aantal controles is in Schaarbeek sinds 2018 toegenomen. “Onze patrouilles zijn bijzonder aandachtig voor gevaarlijk rijgedrag. De controles worden vooral op gevaarlijke assen uitgevoerd. Die worden bepaald door onze bevindingen, maar ook na klachten van buurtbewoners en verenigingen.”

Meer inbreuken

“Door het opvoeren van de controles zijn ook extra inbreuken vastgesteld. Maar sinds het opvoeren van de controles eind 2018 is op ons grondgebied geen dodelijk verkeersongeval meer voorgevallen. Samen met de gemeente en het gewest zullen we ook in de toekomst blijven werken om dit crimineel rijgedrag te doen stoppen.” (lees verder onder de foto)

© amg

Bij het burgercollectief 1030/0, dat ijvert voor nul verkeersdoden, laten ze weten dat het ongeval van zondag geen geïsoleerd geval is. “We krijgen nog veel meldingen en filmpjes binnen van straatraces op ons grondgebied”, vertelt Pieter Fannes van 1030/0.

“Maar tegelijkertijd merken we sinds eind 2018 dat het crimineel rijgedrag verminderd is. Op dat ogenblik heeft de politiezone het aantal controles ook opgevoerd. Crimineel rijgedrag vermindert dus als de pakkans groter wordt. Deze waanzin kon je niet tegenhouden, maar deze gasten moeten het gevoel hebben dat ze ieder moment gepakt kunnen worden als ze zulk crimineel gedrag vertonen.”

“We zijn tevreden over de extra inspanningen, maar willen er ook over waken dat die controles blijven plaatsvinden en dat ook gekeken wordt naar andere overtredingen, zoals het parkeren op fietspaden. Daarvoor willen we binnenkort ook samenzitten met de nieuwe korpschef van de zone.”