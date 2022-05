Britse minister: “Wie het moeilijk krijgt door stijgende levenskosten, moet maar wat langer werken of andere job kiezen”

Volgens Maclean wil de Britse regering dat mensen zichzelf uit de nood helpen, door bijvoorbeeld naar lokale arbeidsbureaus te stappen om zo meer geld te verdienen. “Op de lange termijn moeten we een plan hebben om de economie te laten groeien, en ervoor te zorgen dat mensen zichzelf beter kunnen beschermen – of dat nu is door meer uren te werken, of door een beter betaalde baan te nemen”, vertelde ze aan Sky News.

De uitspraken van Maclean vallen niet bepaald in goede aarde bij een groot deel van de Britse publieke opinie. Zeker niet toen bleek dat Maclean vorig jaar iets meer dan 213.000 pond (zo’n 250.000 euro) aan onkosten had ingediend. Volgens Labour-parlementslid Tulip Siddiq waren de uitspraken “belachelijk”, en toonden ze aan de regering van premier Boris Johnson “alle voeling met de realiteit kwijt is”.