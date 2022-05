Palestijnse bisschoppen verwijten Israël “gebrek aan respect” bij begrafenis journaliste

Aan die begrafenisplechtigheid van de bekende en gevierde journaliste van al-Jazeera namen duizenden Palestijnen deel. Ze werd vermoord, door een kogel in het hoofd, toen ze verslag aan het uitbrengen was van een Israëlische aanval op een Palestijns vluchtelingenkamp in Jenin, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Toen de kist het ziekenhuis in Oost-Jeruzalem verliet, viel de Israëlische politie binnen in het ziekenhuis en chargeerde ze de rouwende menigte, die Palestijnse vlaggen bij had.

“De politie is een christelijke gezondheidsinstelling binnengevallen, wat getuigt van gebrek aan respect voor de Kerk, gebrek van respect voor het ziekenhuis en gebrek aan respect voor de nagedachtenis van de doden”, aldus Pierbattista Pizzaballa, de prelaat die het Latijns patriarchaat van Jeruzalem leidt. Dat patriarchaat beslaat Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië, maar ook Cyprus. Pizzaballa sprak in naam van al zijn bisschoppen, tijdens een persconferentie in het bewuste ziekenhuis. “De indringing door de politie en hun disproportioneel gebruik van geweld is een zware schending van de internationale normen en wetten, onder meer het mensenrecht op vrijheid van godsdienst”, aldus Pizzaballa nog.

Tijdens de optocht met de kist van Abu Akleh viel de kist uit de handen van de dragers, die door de politie met matrakken ervan langs kregen. In extremis konden ze de kist toch nog oppakken. De Israëlische politie heeft in nasleep van de internationale verantwaardiging over de beelden een onderzoek geopend. Tegelijk lieten ze ook al weten dat ze moesten optreden tegen het geweld van “relschoppers” die in de stoet meeliepen.

De VN-Veiligheidsraad heeft de moord op de journaliste unaniem veroordeeld – een unicum als het gaat over dossiers waarbij Israël betrokken is.