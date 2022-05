Waarom McDonald’s overal affiches met vuilnisbakken ophangt

Sinds vorige week duiken ze overal in het straatbeeld op: grote affiches van McDonald’s voor Big Bak, Royal Bak en Bak Deluxe. Gaat de fastfoodketen vuilnisbakken plaatsen? Of verkopen?

De niet-te-missen Bak Royal. De niet-te-missen Bak Deluxe. De niet-te-missen Big Bak. Daaronder een foto van een straatvuilbak. En daaronder Propere straten, we’re loving it, gevolgd door het M-symbool van McDonald’s. Het lijkt alsof de fastfoodgigant nu ook in vuilnisbakken doet. Maar dat is niet zo.

McDonald’s zegt dat ze normaal de grote straataffiches gebruiken om nieuwe hamburgers te lanceren. Maar deze keer sporen de affiches de klanten aan hun vuil weg te gooien in de vuilnisbakken en niet op straat. Zelfs de baseline van het merk werd voor de gelegenheid aangepast naar “Propere straten, we’re lovin’ it.” Normaal is de slogan “McDonald’s, I’m lovin’ it”

Deel van de oplossing

“Als groot merk zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid en de impact die we hebben wat betreft de uitdaging van zwerfvuil op straat”, zegt Philipp Wachholz, Chief Marketing Officer van McDonald’s België. “De ambitie? Deel zijn van de oplossing, niet van het probleem. Maar daarvoor hebben we de hulp van onze klanten nodig. Pas als we samenwerken, zullen we slagen. Onze campagne is bedoeld om het bewustzijn voor en ook de aantrekkelijkheid van het gebruik van vuilnisbakken te vergroten.”