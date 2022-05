Tesla moet nog eens 100.000 wagens terugroepen in China

De mogelijke elektrische storing kan leiden tot een trager functioneren van de centrale processor van de wagen en een potentieel slecht functioneren van het aanraakscherm in de auto. “In extreme gevallen zou de centrale processor kunnen heropstarten en het scherm niet werken, hetgeen een gevaar kan inhouden”, aldus de regulator in een persbericht.

De recall heeft betrekking op 107.293 wagens van de types Model 3 en Model Y, gebouwd in China tussen 2021 en 2022. Tesla kreeg vorig jaar in China heel wat klachten op sociale media voor vermeende problemen rond kwaliteit en dienstverlening.

China is voor Tesla de belangrijkste afzetmarkt. Het autobedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk bouwde in 2019 een gigafabriek in Shanghai. Maar de lockdown in die stad om een corona-uitbraak onder controle te houden, heeft zware gevolgen voor Tesla, dat zijn productie in april er drie weken lang moest opschorten.

Volgens het Chinese staatspersagentschap Xinhua is zondag wel een nieuwe lading van 4.000 in Shanghai gebouwde Tesla-wagens vertrokken met bestemming België.