Advocaten bodybuilder Alexander Dean willen proces stilleggen en vragen nieuw psychiatrisch onderzoek

Het proces rond bodybuilder Alexander Dean (29), die beschuldigd wordt van viervoudige moord, dreigt vertraging op te lopen. Johan Platteau en Brecht Horsten, de advocaten van Dean, kwamen maandagochtend plots af met een nieuwe besluitenbundel van 23 pagina’s. Ze vragen formeel om het proces voor “onbepaalde tijd” uit te stellen, want ze willen dat er een nieuwe college van gerechtspsychiaters wordt aangesteld.

Dokter Hans Hellebuyck kwam vorige week getuigen dat Alexander Dean met zekerheid toerekeningsvatbaar is en dat hij een “prototype narcist” is. Johan Platteau nam de psychiater toen al stevig onder vuur en trok zijn deskundigheid openlijk in vraag. Volgens de advocaat baseert Hellebuyck zich op verouderde literatuur. Hij pikte het ook niet dat de psychiater zijn opmerkingen “onnozel” noemde.

“Psychiaters hebben niet nauwgezet gewerkt”

De verdediging wil dat er een nieuw college wordt aangesteld, verduidelijkte advocaat Brecht Horsten ter zitting de plotse démarche. “Er is inderdaad een probleem. Een drievoudig probleem. Eerst en vooral het werk van het college van psychiaters. Ze zijn hier vorige week geweest en wij hebben ten zeerste onze bedenkingen daarbij. Een tweede aspect is dat blijkt dat Jeroen Verstaete gekend is voor verkrachting. Het dossier is niet gevoegd, en wij denken dat dit noodzakelijk is. Ten derde: de externe harde schijf, gevonden aan het huis van Jeroen Verstraete, die bleek niet in te kijken op de griffie.”

Johan Platteau, de advocaat van Alexander Dean. — © BELGA

Advocaat Horsten hamerde opnieuw hard door op het werk van de psychiaters. “Zij moeten in eer en geweten en nauwgezet hun taak vervullen. Maar wij stellen vast, en vragen officieel aan het hof, om vast te stellen dat zij niet nauwgezet hebben gewerkt. Ik kan u zeggen dat er in het dossier duidelijke tekenen zijn van depressie. Minstens een vermoeden moet voldoende zijn als psychiater om dat te onderzoeken. De onderzoeksrechter heeft expliciet opdracht gegeven aan gerechtspsychiaters om na te gaan of er sprake is van geestesstoornis. Op geen enkel ogenblik is er gezocht naar elementen om dit te kunnen staven.”

De verdediging hekelt ook bepaalde uitspraken van dokter Hellebuyck tijdens zijn getuigenis vorige week. “Wanneer de psychiater gevraagd wordt om de gevaarlijkheid van iemand in te schatten, en hij baseert zich louter op feit dat hij vier moorden pleegde. Dat kan mijn grootmoeder ook zeggen. De vraag is: kan zijn gedrag evolueren? Alles is hier gebaseerd op buikgevoel. Op welke manier kan de verdediging hier volwaardig tegenspraak over voeren? Pas na drie jaar is hun verslag neergelegd. Wij kunnen dan geen tegenexpert meer aanstellen.”

Advocaten Kris Vincke en Jef Vermassen met aanklager Serge Malefason. — © Simon Mouton

De advocaten vragen dus formeel om een nieuw college van deskundigen aan te stellen en willen het proces dus laten stilleggen. “Zodat een nieuw college kan oordelen op basis van moderne literatuur.”

Bommetje droppen

Daarnaast vraagt de verdediging ook om een vrouw onder ede te laten getuigen, die jaren geleden slachtoffer zou zijn geweest van misbruik door de vermoorde amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39).

Het openbaar ministerie reageerde door te zeggen dat de rechten van verdediging absoluut niet geschonden zijn. Aanklager Serge Malefason: “Het stoort mij enorm dat de medewerker van meester Platteau hier het bommetje mag droppen, en dat men 23 pagina’s besluiten neerlegt, terwijl men dit eigenlijk al wist op het ogenblik dat de deskundigen hier onder eed verhoord werden. Men heeft die deskundigen uitgelokt. Dat meneer Hellebuyck en meester Platteau geen goeie vriendjes zijn, dat was waarneembaar. Maar ik heb niets gehoord dat afbreuk deed aan het verslag van het college. Het stoort me enorm dat de medewerker de boodschap moet brengen. (Johan Platteau is niet aanwezig vandaag in de rechtszaal, red.) In mijn tijd was het anders als advocaat.”

Volgens de aanklager zoekt de verdediging spijkers op laag water. “Er is een voorverslag geweest van de psychiaters. De verdediging heeft de ruimte gehad om daarop te antwoorden, maar men heeft dat niet gedaan.”

Jef Vermassen, de advocaat van de papa van Maïlys. — © BELGA

Ook Jef Vermassen, advocaat van de vader van Maïlys, nam het woord en haalde scherp uit naar de verdediging. Hij toonde de bundel van de verdediging aan de jury. “Eén vijfde van de teksten die men hier geeft, zijn zwart en niet leesbaar. Is dat de fair play? Onze deontologie schrijft voor dat we onze stukken volledig moeten meegeven. Het is hier niet eens volledig. Na vijftig jaar moet ik hier staan en denken: Waar zijn we vandaag mee bezig? Ik vind het verschrikkelijk.”

Vermassen zegt ook dat de verdediging deze stappen veel eerder had moeten ondernemen, indien ze dat wensten. “Men wacht. En nu, de tweede week van het proces: complete verrassing. Men komt met zoiets af op het ogenblik dat niemand ze verwacht. Ik noem dat een verrassingsoorlog. Daar hou ik niet van. Ik vind het heel spijtig.” Volgens Vermassen doen de advocaten van Alexander Dean deze démarche om later naar Cassatie te kunnen trekken. “Ik maak mij geen zorgen. Uitstel van de zaak, geen sprake van. Dit ruikt naar misbruik van rechten.”

Het hof trekt zich nu terug en komt pas ten vroegste om 15.30 uur terug met een beslissing over de vragen. Het proces loopt dus sowieso vertraging op.