McDonald’s vertrekt helemaal uit Rusland

McDonald’s gaat al zijn activiteiten in Rusland verkopen. Dat heeft de Amerikaanse fastfoodketen aangekondigd. Begin maart waren de Russische vestigingen al dichtgegaan wegens de oorlog in Oekraïne.

In Rusland actief blijven, strookt volgens CEO Chris Kempczinkski niet met de waarden van het bedrijf. Het proces om de Russische activiteiten te verkopen aan een lokale speler, is opgestart.

Volgens het Russische staatspersagentschap TASS lopen er al gesprekken met verschillende Russische bedrijven. In juni zouden de eerste restaurants onder een nieuwe merknaam kunnen heropenen, klinkt het daar.

In afwachting van een verkoop zal het personeel doorbetaald worden, maar blijven de restaurants dicht. McDonald’s is al ruim dertig jaar actief in Rusland en telt er 62.000 werknemers. McDonald’s verwacht een last van 1,2 tot 1,4 miljard dollar in de boeken te zullen zetten om de investeringen in Rusland af te schrijven.