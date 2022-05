Iran: “Mogelijk uitstel van executie” voor VUB-gastprofessor Djalali

Iran gaat de executie van de Iraans-Zweedse spoedarts en VUB-gastprofessor Ahmedreza Djalali, die ter dood veroordeeld is, mogelijk uitstellen. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

De spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces. De Iraanse autoriteiten dreigen er nu mee hem te executeren voor 21 mei.

“De veroordeling van Djalali is definitief, zoals aangekondigd door de rechterlijke macht,” vertelde woordvoerder Said Khatibzadeh van Buitenlandse Zaken aan verslaggevers. Op de vraag of de academicus en zijn advocaten om een herziening van het vonnis hebben gevraagd, antwoordde Khatibzadeh: “Zij hebben gevraagd om de executie uit te stellen tot een ander tijdstip. Dit wordt onderzocht, de rechterlijke macht zal de zaak uiteraard volgen.”

De vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Iraanse nucleaire besprekingen, Enrique Mora, zei vrijdag dat hij er bij Iran op had aangedrongen Djalali “op humanitaire gronden” vrij te laten.