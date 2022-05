600 kandidaat-juryleden uitgeloot voor maandenlang proces over aanslagen in Brussel

Voor het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016, in Maalbeek en Brussels Airport, zijn 600 kandidaat-juryleden uitgeloot. Dat heeft de voorzitster van het Brusselse hof van beroep, Laurence Massart, maandag op een bijeenkomst meegedeeld aan de verschillende partijen in het proces. Uit die 600 personen zullen op 10 oktober 12 effectieve en 24 reserve-juryleden gekozen worden. Die mogen zich opmaken voor een proces dat zes tot negen maanden in beslag zal nemen.

De eerstvolgende stap in de procedure is een voorbereidende zitting die op maandag 12 september 2022 zal plaatsvinden. Voorzitster Massart, die ook het assisenhof zal voorzitten, zal dan, samen met het federaal parket, de burgerlijke partijen, en de verdediging de lijst van getuigen opstellen die tijdens het proces zullen worden opgeroepen. Daarom is aan elk van de partijen gevraagd om een lijst op te stellen van alle getuigen die zij aan het woord willen zien komen. Ook zou tegen 12 september duidelijk moeten zijn welke slachtoffers zelf aan het woord willen komen, en of ze dat in de hoedanigheid van burgerlijke partij of als getuige willen doen.

10 oktober

De samenstelling van de jury zal op 10 oktober plaatsvinden en naar alle waarschijnlijkheid, een hele dag in beslag nemen. De zitting over de grond van de zaak begint dan op donderdag 13 oktober 2022 om 9 uur, en zal zes tot negen maanden duren. Het hof van assisen zou elke week van maandag tot en met donderdag zetelen, en vrijdag vrijhouden als rustdag. Al kan die rustdag wel wegvallen, mocht dat nodig zijn. Het proces zal ook telkens een week stilliggen tijdens de Allerheiligen-, kerst,- krokus en paasvakanties.

In het dossier hebben zich intussen al 960 mensen burgerlijke partij gesteld, terwijl 310 anderen zich hebben aangemeld als benadeelde persoon. Die zullen niet allemaal het proces kunnen bijwonen in de zittingszaal van het assisenhof. Het proces vindt weliswaar niet plaats in het justitiepaleis aan het Poelaertplein, maar op de Justitia-site aan de Bourgetlaan in Haren, maar in die zittingszaal is er plaats voor 170 personen. Naast de beschuldigden en hun advocaten kunnen nog 100 burgerlijke partijen en dertig van hun advocaten het proces in die zaal volgen. Wel worden er relaiszalen voorzien waar het proces kan gevolgd worden via televisieschermen. Er komt ook een aparte perszaal.

Voor de start van het proces zullen alle partijen nog een geleid bezoek krijgen op de Justitia-site.