“Ze hebben het gevoel dat hun kind vermoord werd”: zwangere vrouw verliest baby in nasleep van banale aanrijding, emoties laaien hoog op in rechtbank

De feiten gebeurden vorige zomer in de Noordzeedreef in Oostduinkerke. — © jhm

Oostduinkerke/Veurne

De politierechter in Veurne moet oordelen over een bijzonder emotioneel dossier. Een 33-jarige Brusselse vrouw verloor vorige zomer in de nasleep van een erg banale aanrijding haar ongeboren baby na 7 maanden zwangerschap. Ze houdt haar aanrijder daarvoor verantwoordelijk, maar dat blijkt niet uit het onderzoek. “Ik begrijp dat dit voor iedereen emotioneel erg beladen is”, sprak de politierechter.