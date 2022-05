Staatsbons keren na drie jaar terug

De Belgische overheid zal voor het eerst in ruim drie jaar opnieuw een staatsbon uitgeven. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld maandag aangekondigd.

Staatsbons, die gericht zijn op particuliere beleggers, werden traditioneel een viertal keer per jaar uitgegeven en brachten meestal enkele tientallen miljoenen euro’s op. Maar door de lage rentes was er steeds minder interesse voor, en de laatste uitgifte dateert intussen van maart 2019. Een staatsbon met een looptijd van tien jaar had toen een rentevoet van 0,55 procent en leverde net geen 4 miljoen euro op.

Maar omdat de langetermijnrente de laatste tijd aan het stijgen is, kan de staatsbon zijn terugkeer maken. Het Agentschap van de Schuld zal op 4 juni staatsbons aanbieden op 5 jaar en op 10 jaar. De rentevoeten zullen op 20 mei vastgelegd worden, de inschrijvingsperiode zal lopen van 24 mei tot en met 3 juni.

De bekendste staatsbonuitgifte is die van december 2011, de zogenoemde Leterme-bon. Toenmalig premier Yves Leterme had de Belgen toen opgeroepen om staatsbons te kopen. De schatkist haalde er een recordbedrag van 5,7 miljard mee op. De populairste bon, met een looptijd van vijf jaar, ging bij die uitgifte gepaard met een rentetarief van 4 procent.