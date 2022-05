Libanese oppositiepartijen winnen terrein bij parlementsverkiezingen

Oppositiepartij Libanese Strijdkrachten (FL), die zich diametraal tegenover Hezbollah plaatst, boekte winst. De christelijke partij van de voormalige oorlogsleider Samir Geagea, gesteund door Saoedi-Arabië, haalt mogelijk 20 van de 128 zitjes, wat hen de grootste christelijke factie in het parlement maakt, nog voor de partij van president Michel Aoun. Die partij, gelinkt aan Hezbollah, zou slechts op 16 zetels kunnen rekenen.

Bij de vorige verkiezingen, in 2018, wonnen Hezbollah en coalitiepartners 71 zetels. Het valt nu af te wachten of deze pro-Iraanse beweging er nu ook in slaagt om de meerderheid te behouden en zo aan de macht te blijven.

Dit jaar ligt de opkomst op 41 pocent, beduidend lager dan de 49 procent in 2018. Vooral in door soennieten gedomineerde regio’s bleek het aantal Libanezen dat naar de stembus trok laag te zijn. Dit valt deels te verklaren omdat de soennitische oud-premier Saad Hariri eerder dit jaar had besloten om het politieke strijdtoneel te verlaten.

Maar daarnaast speelt de frustratie over de politieke klasse en het gevoel dat er geen verandering komt op economisch vlak ook een belangrijke rol, verklaart de Libanese politicoloog Karim Bitar. Libanon verkeert dan ook in de zwaarste economische crisis uit zijn geschiedenis. Intussen leeft drie vierde van alle inwoners onder de armoedegrens. Daarnaast werd het land in augustus 2020 ook nog eens opgeschrikt door een enorm verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

Tegen deze achtergrond van heersende ontevredenheid en onrust in Libanon, winnen de oppositiepartijen dus aan populariteit en zien zo hun kans op een zetel in het parlement groeien. Voorlopig zouden al tien hervormingsgezinde kandidaten een zetel hebben weten te verwerven.