Feest met driehonderd mensen in café in Varsenare, Vanaken achter de tapkraan: zo verliep de Brugse feestnacht

Na een uitbundige viering met 5.000 fans aan het Jan Breydelstadion, zat de Brugse feestnacht er nog niet op. Spelers, staf , het bestuur en alle personeelsleden werden ’s avonds in een danscafé in Varsenare verwacht. Daar was een titelfeest voor zo’n 300 mensen georganiseerd, en dat duurde tot in de vroege uurtjes.

De spelersbus reed na het behalen van de 18de landstitel van de Bosuil recht naar Jan Breydel, waar de spelersvrouwen al een eerste keer het glas hieven op de derde titel op rij. Dat gebeurde in de noordtribune, waar de spelers op het balkon verschenen om de fans te groeten. Acteur Rik Verheye mocht als host het feestje in goede banen leiden, onder andere Lang, voorzitter Bart Verhaeghe en trainer Schreuder namen kort het woord. “We zijn de beste van België”, sprak de toekomstige coach van Ajax. En dat moest natuurlijk stevig gevierd worden.

De uitvalsbasis voor het titelfeest was wederom het Oud Gemeentehuis in Varsenare, een groot danscafé waar nogal wat spelers graag over de vloer gekomen. In 2018 werd de laatste titel voor corona daar ook al gevierd. Club Brugge had de zaak volledig afgehuurd om pottenkijkers buiten te houden. Bestuur, staf, personeelsleden en natuurlijk de spelers: iedereen in dienst van blauw-zwart was uitgenodigd, in totaal goed voor zo’n 300 mensen. Want de derde opeenvolgende titel is natuurlijk een beetje van iedereen.

Dankwoordje van Verhaeghe

De eerste gasten sijpelden rond 18.00 uur binnen in de zaak, en pas rond 4.00 uur ’s ochtends zat het feestje erop. Ondertussen gingen spijs en drank vlotjes rond. Perscamera’s waren begrijpelijk uit den boze. De sfeer zat er goed in: vice-kapitein Vanaken nam opnieuw zijn verantwoordelijkheid en ging zelf achter de tapkraan staan, verschillende dj’s zorgden voor een uitgelaten sfeer. Voorzitter Bart Verhaeghe bedankte alle personeelsleden nogmaals met de micro in de hand, en ook Vincent Mannaert was aanwezig.

Of het vandaag nog zo prettig zal zijn, moet blijken: de spelers worden om 14.00 uur al in het Belfius Basecamp verwacht. Daar wordt er samen gegeten en is er nabespreking van de partij tegen Antwerp. Getraind wordt er niet: de spelers krijgen nu drie dagen vrij tot en met donderdag, pas vrijdag worden ze opnieuw op de club verwacht. Want zondag volgt natuurlijk nog een laatste potje.

Het officiële titelfeest gaat volgende week maandag 23 mei door in de binnenstad van Brugge: dan worden de spelers om 17.00 uur op een open bus door het centrum gereden om dan halt te houden op de Grote Markt, waar de beker aan de verzamelde menigte getoond wordt. Die krijgen ze zondag, na de galawedstrijd tegen Anderlecht, overhandigd tijdens een officiële ceremonie op het veld.