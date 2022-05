Doctor Strange-actrice Zara Phythian krijgt acht jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes

Zara Phythian (37), als actrice vooral bekend uit Doctor strange met Benedict Cumberbatch, en haar echtgenoot Victor Marke, een instructeur in martial arts, waren voor de rechtbank gedaagd omdat ze zich vergrepen zouden hebben aan minderjarige meisjes. Ze werden in Nottingham schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een 13-jarig meisje. Marke werd ook veroordeeld voor het misbruiken van een 15-jarig meisje zonder zijn vrouw erbij. Ze hebben de feiten allebei altijd ontkend, maar werden veroordeeld tot 14 jaar cel (Marke) en 8 jaar cel (Phythian).

“Marke was de drijvende kracht achter het misbruik”, zei rechter Mark Watson, die zich ook tot Marke zelf richtte. “De meeste mensen hebben u hoog zitten door de positieve impact van uw werk als instructeur in martial arts. Dat is een verzachtende omstandigheid, maar het is ook de reden waarom je de slachtoffers in deze zaak hebt kunnen verzorgen en corrumperen en waarom je ze zo lang hebt misbruikt.”

Tegen Phythian zei de rechter dat zij tijdens het kruisverhoor ontkende dat ze verliefd was op Victor Marke. “Maar ik twijfel er niet aan dat uw afwijkend gedrag werd gevormd door de invloed die hij van jongs af aan op u had.”