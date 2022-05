Heeft Bart Verhaeghe gelijk als hij zegt dat Club Brugge niet tegen Union maar tegen Brighton gespeeld heeft? Het antwoord is dubbel

“Da’s niet Union he, da’s Brighton!” Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen met zijn uitspraak over de grote titelconcurrent nadat blauw-zwart een achttiende landstitel over de streep had getrokken. Maar waar is die uitspraak op gebaseerd? En in hoeverre heeft hij gelijk? Analyse van een quote die zeker niet helemaal onwaar is en bij nader inzien eerder als compliment dan als beschuldiging bedoeld lijkt.