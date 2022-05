Voorbijganger treft zwaargewonde motorrijder aan in veld

Aan de Hoksemsesteenweg in Tienen vond afgelopen zaterdag een zwaar ongeval plaats. Een voorbijganger merkte rond 16 uur een motorfiets op die in een veld naast de weg lag. Toen hij ging kijken, hoorde hij een persoon zwaar ademen.

Hij vond het slachtoffer, een man van 56 jaar oud, op ongeveer vijftien meter van zijn motorfiets. Het slachtoffer was nog bij bewustzijn maar kon niet spreken. De man verwittigde meteen de hulpdiensten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Hij verkeerde in levensgevaar.

Er waren geen getuigen van het ongeval zelf. Het parket van Leuven heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste bevindingen zou de bestuurder de bocht niet gevolgd hebben en zou hij zo van de baan afgeweken zijn. De oorzaak hiervan blijft onduidelijk.

Intussen is de motard niet langer in levensgevaar. Er staat hem nog wel een lange revalidatie te wachten, gezien het groot aantal opgelopen breuken. Wat er precies misgelopen is, weet de familie nog niet. Ze zou ook graag weten wie de voorbijganger was die hulp geboden heeft, om zo deze man of vrouw te kunnen bedanken.