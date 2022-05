SJOTCAST #37. Eric Van Meir: “Een erehaag voor Club? Dat zie ik Anderlecht niet doen”

Analist Eric Van Meir over kampioen Club: “Niet te danken aan Lang of De Ketelaere, wel aan hun efficiëntie.”

De play-offs zijn gestart, de titelkandidaten zijn voor Sjotcast gekend. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 37 laat Eric Van Meir zijn licht schijnen over de besliste titelstrijd, wil Lars vooral weten wat er op de spelersbus en het klampioenenfeestje gebeurt, en trok Yanko naar Madrid om te peilen naar de Courtois-mania.

