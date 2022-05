Anderlecht-verdediger Amir Murillo riskeert vier wedstrijden schorsing voor rode kaart tegen Union

Murillo ontving zijn rode kaart zondag in de 87e minuut, bij een 0-2 achterstand voor paarswit. Op het moment dat Union-winger Mitoma zich ontdeed van Murillo, trapte de Panamees de Japanner langs achteren op de kuit aan. De bal was toen al ver weg, onmogelijk om nog te bereiken. Volgens het bondsparket was er door de hoge intensiteit van de trap sprake van ernstig gemeen spel, ofwel “zuiver natrappen”.

Door de schorsing dreigt Murillo de laatste wedstrijd van het seizoen, die tegen kampioen Club Brugge, te missen. De wedstrijd heeft geen betekenis meer, alle plaatsen in de Champions Play-offs staan al vast. Ook de eerste drie wedstrijden van het volgende seizoen zou Murillo moeten uitzitten.