Twintiger riskeert twee jaar cel omdat hij kennis die niet wilde trakteren op café een klap gaf

De feiten vonden plaats op 18 september 2020 in café Bistro Botanique in Roeselare. Enkele vrienden vierden er een verjaardag en zouden elk om beurten een meter bier trakteren. “Even later kwam er nog iemand aan en die nam ongevraagd twee pinten bier”, zei de beklaagde in de rechtbank. “We zeiden dat hij dan de volgende moest trakteren, maar toen de ober kwam, bleek hij geen geld te hebben. Ik heb die dan betaald, maar zei dat hij dan wel moest weggaan of ik zou hem een klap geven. Hij bleef me uitlachen dus ik gaf hem een mep, maar met mijn vlakke hand.”

Nog volgens de verdediging zou het slachtoffer daarna nog naar een ander café geweest zijn waar hij opnieuw ruzie kreeg. “Hij moet daar zijn neus hebben gebroken”, zei Simons advocaat. “Er is geen oorzakelijk verband tussen de klap die mijn cliënt gaf en de gevolgen die ze nu op hem willen steken.”

Het slachtoffer was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt, vandaar de zware strafvordering van twee jaar cel en 1.600 euro boete, zij het met uitstel. Vonnis op 30 mei.