LIVE. Amber Heard neemt opnieuw plaats in de getuigenbank: “Zoiets vergeet je nooit”

Na een week pauze is het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) opnieuw van start gegaan in Fairfax, Virginia. Heard zal opnieuw plaatsnemen in de getuigenbank en haar verhoor verderzetten. Later deze week zullen ook nog haar zus en actrice Ellen Barkin, die een korte relatie had met Depp in de jaren ‘90, de revue passeren.

Week vijf van het monsterproces tussen Heard en Depp ging maandag opnieuw van start. Net zoals tijdens eerdere ondervragingen springen de advocaten van het ene naar het andere incident.

Over het eerste fysieke geweld:

Maandag werd er onmiddellijk gestart met vragen over fysiek geweld tegenover Heard. “Je vergeet het nooit, het verandert je leven voor altijd, zoiets vergeet je nooit. Ik had alleen de datum verkeerd”, antwoordde Heard op de vraag wanneer het geweld in de relatie startte. Eerder had Heard verklaard dat Depp haar voor het eerst sloeg tijdens een ruzie over Depp’s “Wino Forever tattoo” begin 2013. Heard zei nu dat ze gelooft dat de eerste gewelddadige handeling eigenlijk plaatsvond in 2012. “Ik schaam me om te zeggen dat ik graag had willen geloven dat ik niet zo vroeg in de relatie werd geslagen en bleef.” Volgens Heard werd geweld “normaal” tegen het einde van hun relatie. “Het is moeilijk om nu te zeggen, maar de hersenen doen met trauma wat ze doen - ze stoppen het weg zo goed als ze kunnen.”

Over geweld op de trein:

De advocaten sprongen naar 2015 en vroegen naar een incident op de Eastern Oriental-trein in Zuidoost-Azië. Volgens Heard zou Depp haar geslagen hebben en duwde hij haar tegen een muur door haar keel vast te pakken. Ze vreesde voor haar leven, zei ze. “Hij kon niet eens de bedoeling hebben om me te vermoorden...” Ze zei dat ze vaak bang was dat hij haar tijdens een van hun ruzies zou vermoorden zonder dat hij dat bedoelde. Ze ging verder: “Ik herinner me dat ik op hem neerkeek... Klauwend naar hem om te proberen zijn armen van mijn nek te krijgen. Op een gegeven moment herinner ik me dat hij mijn shirt scheurde, en een van mijn borsten was bloot... Ik trok aan zijn kraag en zijn shirt scheurde... Hij scheurde het af en deed het om mijn nek.” Ze zei dat ze later zo wakker werd, met een wonde aan haar hoofd.

Over haar verjaardag:

Daarna beschreef Heard haar 30ste verjaardag in april 2016 en een vechtpartij die zij en Johnny Depp naar eigen zeggen op die avond na haar feestje hadden. Tijdens die ruzie zegt ze dat Depp “me op de borst stootte”, “me tegen de grond duwde” en “me bij de schaamstreek greep”. Ze zegt dat hij haar daar vaak vastpakte, en haar vroeg of ze dacht dat ze “stoer was, als een man”. Heard zegt dat hij tijdens het gevecht tegen haar zei: “’Dit gaat allemaal weg’, terwijl hij naar mijn gezicht of lichaam wees, en dat mijn borsten zouden doorzakken, en dat niemand ooit van me zou houden.” Depp zou later teruggekomen zijn en “Happy Fucking Birthday” geroepen hebben.

Over het telefoonincident:

Opnieuw wordt er gesprongen in de tijd. Heard zegt dat Depp haar kwam bezoeken in LA op 21 mei 2016. Een vriend van Heard zou haar via de telefoon gezegd hebben dat ze uit het huis moest vluchten omdat ze niet veilig was. Die vriend zou haar eerder al “bloed uit kussenslopen” hebben zien wassen en was ook getuige van een ander incident. Depp zou op dat moment erg kwaad geworden zijn. “Als je mijn vrouw nu wil, dan mag je haar hebben”, zou Depp geschreeuwd hebben. Enkele ogenblikken daarna zou Depp de telefoon naar Heard gegooid hebben. Het voelde alsof die “haar oog raakte.” Depp zou haar vervolgens vastgegrepen hebben en haar door de kamer gesleurd hebben. Een vriendin zou binnengekomen zijn en probeerde Depp te kalmeren. Nadat de bodyguard van Depp binnenkwam, vertrok de acteur.

De rechtszaal kreeg meerdere foto’s te zien van Heard waarop rode vlekken op haar gezicht te zien zijn. “Dat is mijn gezicht na het telefoon-incident”, zei ze. Waarom werden die foto’s genomen, vroeg haar advocate. “Ze (een vriendin van Heard, red.) deed het om me te beschermen. We wisten niet wat er ging gebeuren, wat de politie ging doen, wat Johnny ging zeggen en doen,... Ze wilde me beschermen.” Heard weigerde die avond te spreken met de politie over het incident. “Ik wou Johnny beschermen. Ik wou niet dat de wereld dit wist. Ik wou niet dat hij in de problemen zou geraken”, zei ze.

