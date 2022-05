Shanghai kondigt einde van lockdown aan: in juni terugkeer naar het normale leven

Goed nieuws voor de inwoners van Shanghai en de wereldeconomie: de lockdown in de grootste stad van China wordt in juni opgeheven. Dat heeft viceburgemeester Zong Ming maandag aangekondigd.

Terwijl Covid-19 minder dan tijdens de voorbije twee jaar aanwezig was, besloot de burgemeester van Shanghai iets meer dan zes weken geleden toch om opnieuw in lockdown te gaan na enkele uitbraken. Winkels werden weer gesloten, mensen mochten hun woning enkel uit voor essentiële verplaatsingen: strenger dan in China maken ze lockdowns niet.

Maar maandag is er eindelijk goed nieuws: vanaf 1 juni wordt de lockdown opgeheven en wordt teruggekeerd naar het normale leven. Viceburgemeester Zong Ming heeft daar een tijdlijn voor geschetst. Het zal in fases gebeuren. “Vanaf 1 juni tot eind juni, zolang het risico van een terugslag qua infecties onder controle blijft, zullen we alle epidemische preventie en controle implementeren, het beheer van de pandemie normaliseren en de normale werkgelegenheid en leven in de stad herstellen”, zei hij.

Economie

Dat de lockdown opgeheven wordt, is ook een goede zaak voor de economie in het land en in de wereld. De Chinese economie kreeg er enorme klappen door en bij investeerders heerst grote onzekerheid omdat weer zoveel fabrieken stillagen en de internationale handel en aanvoerketens onder druk kwamen te staan.