EU en VS creëren waarschuwingssysteem voor dreigende tekorten aan halfgeleiders

In Parijs zat de Europese Commissie maandag voor de tweede keer samen met de Amerikaanse regering in het kader van de Handels- en Technologieraad (Trade and Technology Council, TTC), die in juni 2021 opgericht werd tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Brussel. Dat forum biedt de EU en de VS de mogelijkheid te overleggen over de vraag hoe de westerse markteconomieën front kunnen vormen in de woelige wereldhandel en democratische waarden overeind kunnen houden te te midden van de razendsnelle technologische evolutie.

Op de top in de Franse hoofdstad werd afgesproken dat de VS en de EU hun toeleveringsketens weerbaarder willen maken tegen disrupties - gaande van grondstoffen tot halfgeleiders. Wat die chips betreft, zal een waarschuwingssysteem in het leven geroepen worden dat dreigende tekorten moet signaleren. Brussel en Washington spraken ook af dat ze chipmakers geen concurrentieverstorende staatssteun zullen bieden.

Belangrijk moment

Voor Europees commissaris voor Interne Markt Thierry Breton heeft de vergadering aangetoond dat het de EU en de VS menens is hun gemeenschappelijke belangen en waarden te verdedigen. “Dit is een belangrijk moment voor de TTC, want de trans-Atlantische dialoog wordt omgezet in concrete resultaten.” Behalve Breton namen voor de EU ook Commissie-vicevoorzitters Valdis Dombrovskis en Margrethe Vestager aan het overleg deel. Voor de VS schoven minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, handelsminister Gina Raimondo en handelsgezant Katherine Tai aan.

Verder spraken beide partijen af samen de mondiale standaarden te zetten voor nieuwe technologieën van strategisch belang, zoals artificiële intelligentie (AI), recyclage en het internet der dingen. Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) noemt dat een beslissing “van groot geopolitiek belang’.