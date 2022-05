Ook uit Frankrijk is er interesse: Lorient zet Elias Cobbaut op verlanglijstje

Anderlecht ziet straks heel wat huurlingen terugkeren, van Wellenreuther tot Trebel. Toch hoopt RSCA ook een definitieve oplossing te vinden voor enkele uitgeleende spelers. Elias Cobbaut (24) was bij Parma in de Serie B een vaste waarde, maar het team eindigde pas twaalfde. Parma denkt eraan de aankoopoptie van 3 miljoen te lichten, maar is niet de enige geïnteresseerde.