Na het Westen wil Zelenski nu ook Afrika en Azië in zijn kamp, maar daar stuit hij op een grotere uitdaging

“Een taak die nog belangrijker wordt naarmate de oorlog aanhoudt, is er alles aan doen om de aandacht van de wereld op ons te richten. Informatie over onze noden zou elke dag in het nieuws moeten zijn in alle landen die belangrijk zijn voor ons.”

In zijn dagelijkse videoboodschap kondigde Zelenski aan alles in het werk te zullen stellen om de Afrikaanse en Aziatische landen achter de Oekraïense zaak te krijgen. Daarvoor wil hij gebruikmaken van zijn beproefde recept: vlammende speeches houden voor nationale parlementen. Dat deed hij eerder al in verschillende Europese landen, waaronder ook België.

Eén verschil: in het Westen kwam de veroordeling van de Russische invasie er snel en onvoorwaardelijk. In Afrika en Azië liggen de kaarten anders. Verschillende landen willen neutraal blijven, voornamelijk omwille van hun economische banden met Rusland en China, dat zelf enorme belangen heeft in Afrika en de innige relatie met Vladimir Poetin niet wil opgeven.

Tekenend was de stemming in de algemene vergadering van de VN over het lidmaatschap van Rusland in de Mensenrechtenraad. Negen Afrikaanse en tien Aziatische landen stemden tegen een uitsluiting van Rusland. Tientallen andere onthielden zich. Naast economische spelen ook militaire motieven mee. Een land als India bijvoorbeeld hangt sterk af van Rusland voor wapenleveringen. Volgens het internationale vredesinstituut in Stockholm komt twee derde van India’s militaire uitrusting van Rusland.

Zelenski zal binnen een week ook het Wereld Economisch Forum toespreken in Davos, waar onder meer de heropbouw na de oorlog en het opdrijven van de sancties tegen Rusland aan bod komen. (jvde)