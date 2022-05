Guy Vloebergh, de intendant die zich moest bekommeren over het Ventilusproject, is formeel. De enige technisch haalbare oplossing is een hoogspanningsleiding boven de grond, langs de E403 in West-Vlaanderen. En hij spoort de Vlaamse regering aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. “In dit dossier is het wit of zwart. Je moet kiezen.”