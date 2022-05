Hoogste gebouw van België licht op in alle kleuren van de regenboog: “Een symbool van hoop”

Wie deze week in het centrum van Brussel komt, kijkt best eens omhoog naar de Financietoren. Die wordt namelijk een week lang verlicht in alle kleuren van de regenboog. Dat gebeurt niet zomaar: de kleurrijke lichtjes zijn “een helder statement pro mensenrechten, die op sommige plekken nog altijd onder druk staan”. Het is een initiatief van de kabinetten van de groene ministers in de regering naar aanleiding van de Pride-week die dinsdag van start gaat in Brussel.