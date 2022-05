De oorlog in Oekraïne zet dit én volgend jaar een flinke domper op de economische groei in de eurozone, zo voorspelt de Europese Commissie. Ons land, dat twee weken geleden al een dramatisch slecht rapport kreeg van het IMF, scoort ook nu weer ondermaats. “Dit is de zoveelste wake-upcall”, zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van VOKA.