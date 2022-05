Is dit de toekomst van de Jupiler Pro League?CEO Lorin Parys wil naar drie (!) competitieniveaus met 12 clubs

De raad van bestuur van de Pro League houdt woensdag een brainstorm over een nieuw competitieformat. Volgend seizoen zijn er normaal gezien drie dalers uit 1A om weer af te slanken naar 16 clubs, maar de kleinere clubs willen dat liefst veranderen. De topclubs verkiezen echter minder matchen en volgens een studie van het bureau Twenty First Group zou een competitie met 12 clubs op het hoogste niveau in België ideaal zijn.