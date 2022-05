Ja, dit zijn nieuwe sneakers en ze zijn nog peperduur ook: de strategie achter een opvallend modestatement

1.450 euro. Voor een paar afgetrapte sneakers van Balenciaga. “Hoe durven ze!”, was het sentiment bij critici, maar evengoed bij fans van het modehuis. Het is alsof Demna Gvasalia, modeontwerper en het creatieve brein achter de sneakers, armoede tot een fetisj herleidt. Alweer. Kenners rolden vooral met hun ogen: “Het is een snedige commentaar op ‘de industrie’.” Balenciaga zelf is de lachende derde.