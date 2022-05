Plannen voor Vlaams luxeresort van 350 miljoen euro op Tenerife volledig doorgelicht na groot lokaal protest

De regering van het Canarische eiland Tenerife gaat het vastgoedproject van twee Belgische families, die er op 400.000 vierkante meter een luxueus vakantieproject plannen, volledig laten doorlichten. Dat heeft de president van de ‘Cabildo de Tenerife’, Pedro Martín, maandag aangekondigd. “We zullen erop toezien dat de wetten en reglementen worden nageleefd”, aldus Martin, die verzekerde dat “er meteen wordt ingegrepen wanneer er bij deze doorlichting eventuele afwijkingen op de geldende regels zouden worden vastgesteld.”

Martín zag zich gedwongen te reageren, na dagen van protest tegen het enorme vastgoedproject nabij het strand van El Puertito, op een half uur rijden van de zuidelijke luchthaven op Tenerife.

Volgens tegenstanders, milieuverenigingen en oppositiepartijen is het hotelproject ‘Cuna del Alma’ - wat wieg van de ziel betekent - een bedreiging voor de natuur op het eiland, omdat het veel te dicht bij een beschermd natuurgebied wordt gebouwd. Zaterdag was er op het strand van El Puertito een betoging tegen het project waar enkele honderden lokale bewoners van het eiland op afkwamen. Volgens de activisten brengt het Belgische vakantiecomplex - waarvan begin mei de eerste steen werd gelegd – ook het “laatste rustige strand van Tenerife in gevaar.”

Waarnemers op het eiland vermoeden dat het project hiermee op losse schroeven komt te staan. “De president – van de linkse PSOE-partij - voelt de hete adem van andere linkse partijen in zijn nek, die dit project allemaal naar de prullenmand verwijzen.”

