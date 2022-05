En de jackpot wenkt weer: Club Brugge verdiende intussen bijna 200 miljoen euro aan de Champions League

Club Brugge neemt volgend seizoen voor de zesde keer op rij deel aan de groepsfase van de Champions League, voor de zesde keer in zeven jaar. Sinds het ontstaan van de Champions League in 1992 zit blauw-zwart aan tien deelnames, de volgende editie inbegrepen.

Dat is nog altijd twee minder dan Anderlecht. Maar omdat het prijzengeld de jongste tien jaar enorm is gestegen, verdiende Club Brugge al veel meer aan de kampioenenliga dan paars-wit. De teller komt na dit seizoen op 162,31 miljoen euro te staan. Omdat de twee vorige campagnes telkens meer dan 30 miljoen opbrachten, wordt gerekend dat Club na het komende seizoen op bijna 200 miljoen euro zal uitkomen. Als het goed presteert, wordt dat zelfs nog meer.

Anderlecht is, ondanks meer deelnames maar door minder aanwezigheden, de jongste jaren op 108,38 miljoen euro blijven steken. Genk heeft nog een pak minder met 42,4 miljoen, daarna volgt AA Gent (27,94 miljoen). Standard verdiende 11,4 miljoen. En om aan te geven in welke mate het prijzengeld is gestegen: Lierse kreeg voor zijn deelname in 1997 welgeteld 1,8 miljoen euro. (lvdw)

Overzicht

1. Club Brugge/10 deelnames/162,31 miljoen (plus minstens 30 miljoen komend seizoen)

2. Anderlecht/12 deelnames/108,38 miljoen

3. RC Genk/3 deelnames/42,4 miljoen

4. AA Gent/1 deelname/27,94 miljoen

5. Standard/1 deelname/11,4 miljoen

6. Lierse/1 deelname/1,8 miljoen