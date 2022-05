Contract voor twee jaar ligt klaar op de Bosuil: Mark van Bommel in poleposition om nieuwe coach van Antwerp te worden

Mark van Bommel (45) is hot bij de Belgische topclubs. Hij sprak met Genk om er de nieuwe coach te worden, maar het is Antwerp dat in poleposition ligt om de Nederlander aan te stellen.

De trainerscarrousel draait de komende weken overuren. De helft van de eersteklassers is op zoek naar een nieuwe coach, maar Antwerp verwacht eerstdaags van die lange lijst geschrapt te worden. De Great Old heeft er goede hoop op dat het Mark van Bommel kan overtuigen om naar de Bosuil te verhuizen. Er ligt een tweejarig contract klaar voor de voormalige international van Oranje, verschillende bronnen melden dat de onderhandelingen vergevorderd zijn.

Bij Antwerp moet Van Bommel Brian Priske opvolgen. De Deen kwam met de nodige adelbrieven naar België, maar kon eigenlijk nooit echt charmeren - het voetbal bleef matig en er was de vroege bekerexit. De play-offs zijn een dieptepunt: Antwerp kon geen enkele keer winnen en zag Club op zijn veld kampioen spelen. Een paar weken geleden al besliste de bestuurstop dat Priskes verhaal na het seizoen zou stoppen, ondanks een lopende overeenkomst.

© BELGA

En zo kwam dus Van Bommel in beeld. Hij is geen onbekende voor sportief directeur Marc Overmars: de twee speelden samen bij het Nederlands elftal. Van Bommel was als voetballer een grote naam – hij verloor een WK-finale en pakte prijzen met Barcelona, Bayern München, AC Milan en PSV -, maar als coach moet zijn carrière nog van de grond komen. Hij was assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saudi-Arabië. Nadien was hij zelf hoofdcoach. Bij PSV werd hij na een dik jaar ontslagen na ontgoochelende resultaten. Dit seizoen kwam er een herkansing bij VfL Wolfsburg - met de Belgen Bornauw, Casteels, Lukebakio en Vranckx. Ook dat werd een flop. In de beker werd Wolfsburg zelfs gediskwalificeerd nadat Van Bommel zes in plaats van de toegestane vijf wissels had doorgevoerd. In oktober zat zijn Duitse avontuur erop.

Pitbull

Het hield Antwerp niet tegen om vol voor Van Bommel te gaan: het ziet in de voormalige middenvelder de ideale pion om het vuur in Deurne Noord aan te wakkeren. Als speler was Van Bommel een pitbull, ook als coach eist hij een goede mentaliteit. Hij staat bekend als een echte winnaar en een harde werker, qua voetbalfilosofie is hij een typische Nederlander, zo valt over de grens te horen: hij wil voor goed voetbal staan.

© BELGAIMAGE

Bij Racing Genk is de clubleiding overigens óók gecharmeerd door Van Bommel. Het voerde gesprekken met Van Bommel - die op tribune zat tegen Charleroi om Bernd Storck te vervangen. De coach had wel oren naar een Limburgs avontuur, maar Antwerp heeft nu toch de beste papieren in handen. Genk lijkt de pijlen te richten op Wouter Vrancken (43), die heeft aangegeven KV Mechelen te zullen verlaten.