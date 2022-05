Blackpool-middenvelder Jake Daniels uit zich als homoseksueel: “Ik ben zeker dat heel wat andere voetballers niet durven”

Voetballer Jake Daniels van de Engelse club Blackpool heeft maandag zijn coming-out beleefd. De 17-jarige middenvelder zegt in een verklaring op de website van zijn club homoseksueel te zijn. Blackpool speelt op het tweede niveau in Engeland.

Het bericht van Daniels is bijzonder omdat op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. Momenteel is Josh Cavallo van het Australische Adelaide United de enige voetballer in een nationale hoogste afdeling die ervoor uitkomt homoseksueel te zijn en hij maakte zijn geaardheid pas in oktober openbaar.

De voorbije jaren gingen nog enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die pas uit de kast kwamen nadat hun actieve loopbaan voorbij was. De vorige Britse voetballer die zich als homoseksueel uitte tijdens zijn carrière was Justin Fashanu in 1990.

Daniels durft de stap wel tijdens zijn loopbaan te zetten. “Dit seizoen was fantastisch voor mij op het veld. Ik heb mijn debuut in het eerste elftal gemaakt, dertig doelpunten gemaakt voor het hoogste jeugdteam, mijn eerste profcontract getekend en succes gedeeld met mijn teamgenoten”, schrijft Daniels.

“Maar buiten het veld heb ik mijn echte ik verborgen en verborgen wie ik daadwerkelijk ben. Ik weet mijn hele leven al dat ik homo ben. Ik voel me er nu klaar voor daar voor uit te komen en mezelf te zijn. Sinds ik mijn familie, mijn club en mijn ploeggenoten verteld heb, is er een zware last van mijn schouders gevallen. Dit is een hele opluchting. Hopelijk geef ik hiermee anderen het voorbeeld. Ik ben er zeker van dat heel wat andere voetballers zich niet durven outen. Ik wil hen vertellen dat je niet moet veranderen om er bij te horen. Je kan gewoon jezelf zijn. Jezelf goed voelen in je vel, is het belangrijkste dat er is.”