Hilde Crevits neemt Welzijn over van Wouter Beke, Jo Brouns wordt nieuwe minister

De puzzel bij CD&V is gelegd. Het is geen onervaren nieuweling die Welzijn van Wouter Beke overneemt, maar niemand minder dan boegbeeld Hilde Crevits. Haar bevoegdheden, Economie, Werk, Innovatie en Landbouw, schuiven door naar een nieuw gezicht: Limburger Jo Brouns. Brouns zit nog maar drie jaar in het Vlaams Parlement, maar staat bekend om zijn veelzijdigheid.

Nog geen twee uur had de partijraad van CD&V nodig om de knoop door te hakken over een moeilijk personeelsvraagstuk: wie vervangt Wouter Beke in de Vlaamse regering. Maar het opperste partijorgaan vertrok dan ook niet van een blanco blad. Eerder vandaag had de G9, het partijorgaan met de voorzitter, de ministers en de fractieleiders, al een scenario uitgedokterd. Opvallend: het is geen nieuweling die voor de leeuwen wordt gesmeten op het moeilijke departement Welzijn. Ervaren rot Hilde Crevits neemt de portefeuille van Beke over. Het ministerpetje van Beke verhuist wel naar een nieuw Limburgs gezicht: Jo Brouns (47), burgemeester van grensgemeente Kinrooi. Brouns wordt straks de nieuwe minister van Economie, Werk, Innovatie én Landbouw. Hij neemt dus de volledige portefeuille van Crevits over.

Ook Landbouw naar Brouns

Dat Crevits doorschuift naar Welzijn is toch opmerkelijk te noemen. Dat scenario heeft immers al eens op tafel gelegen binnen CD&V, maar de West-Vlaamse bedankte toen vriendelijk. Binnen de partij leefde nu echter sterk de idee dat Crevits haar verantwoordelijkheid moest opnemen. Zeker omdat ze mee onderhandeld heeft aan het Vlaamse regeerakkoord en dus erg op de hoogte is van de mogelijke struikelstenen in het departement. Dat zijn er nogal wat, heeft ex-minister Wouter Beke de voorbije jaren mogen ondervinden.

Crevits neemt Welzijn er niet gewoon bij in haar huidige takenpakket: ze doet afstand van al haar huidige bevoegdheden, waaronder Economie en Innovatie. Maar de meest opvallende verschuiving is toch Landbouw. Crevits had vorige week nochtans aangegeven Landbouw niet te willen lossen, zeker nu het stikstofakkoord de sector op stelten zet. De nieuwe CD&V-minister, Limburger Jo Brouns, krijgt de heikele kwestie nu op zijn bord. Hij heeft er natuurlijk enige ervaring mee, want hij zetelt in de Commissie Landbouw in het parlement. Volgens voorzitter Joachim Coens maakt die functie, in combinatie met zijn rol als burgemeester, hem de ideale figuur voor die positie.

“Een rasechte Limburger”

De veelzijdigheid van Brouns springt in het oog. Hij zetelt nog maar sinds deze legislatuur in het Vlaams Parlement, als opvolger van voormalig minister Jo Vandeurzen, maar heeft intussen in zowat elke commissie gezeteld. Ook ervaring met de uitvoerende macht heeft hij, na passages op de kabinetten van Steven Vanackere en vooral Jo Vandeurzen. Die laatste herinnert hem als “een vastberaden, verstandige man”. “Brouns is iemand die weet wat er onder de kerktoren in Limburg leeft, maar evengoed op de hoogte is van alles wat er in Brussel gebeurt”, zegt Vandeurzen. “En bovenal: hij is aimabel en heeft eigenlijk geen vijanden.”

Ook Marino Keulen (Open VLD), collega-burgemeester in Limburg en mede-parlementslid, vindt Brouns een goede ministerkeuze. “Brouns heeft zijn eigen stempel gedrukt in zijn gemeente door fors in te zetten op hydrocultuur in de Landbouw. Kinrooi is mede daardoor uitgegroeid tot één van de bekendste asperge-gemeenten. De bevoegdheden die hij nu krijgt lijken mij dan ook op zijn lijf geschreven.” Keulen juicht bovendien toe dat Brouns “een rasechte Limburger is”. “Hij is nog één van de enigen in de politiek die plat Maaslands kunnen spreken, net zoals ik.”

De position switch kreeg op de partijraad een ruime meerderheid van meer dan 80 procent van de stemmen. En toch is de reshuffle nog niet helemaal compleet. Binnen een zestal weken komt er immers een nieuwe voorzitter. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat huidig staatssecretaris Sammy Mahdi. De partij moet eind juni dus nog op zoek naar iemand om Asiel en Migratie over te nemen.