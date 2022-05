Van de glitter naar de grimmigheid van de oorlog: Songfestivalwinnaars terug in Oekraïne

De winnaars van het Eurovisiesongfestival, Kalush Orchestra, zijn terug in Oekraïne. Ze werden maandag aan de grensovergang met Polen begroet door militairen. Frontman Oleh Psiuk kreeg een boeket gele en blauwe bloemen – de kleuren van de Oekraïense vlag – en zong daarna met de bandleden een geïmproviseerde versie van hun winnende liedje Stefania.

“Onze overwinning is heel belangrijk, vooral dit jaar. Maar het leven van zoveel mensen is nog zoveel belangrijker”, zei Psiuk in het dorp Krakovets, in de regio van Lviv. Kalush Orchestra is van plan de Eurosongtrofee te verkopen om geld in te zamelen voor de oorlogsstrategie van Oekraïne. Psiuk zei dat hij hoopte honderdduizenden dollars op te halen.

Na hun zege kondigden de zes bandleden van Kalush Orchestra aan dat ze bij hun terugkeer in Oekraïne weer “onze plicht zullen doen”. Of ze effectief de wapens moeten opnemen, is nog niet duidelijk. (dhs)

© REUTERS