Jongeman (20) krijgt trappen tegen het hoofd bij aanval na fuif: “Ze zullen er de prijs voor betalen”

Op de beelden die de afgelopen dagen rondgingen op sociale media is te zien hoe een groepje het plots op een 20-jarige man uit Sint-Job gemunt heeft na afloop van I Love Sint-Job. “Hé voor de cam, voor de cam”, hoor je de filmende man roepen. Hij moedigt zijn vrienden aan om uit te halen terwijl ze gefilmd worden.

Vervolgens is te zien hoe een van de mannen het slachtoffer tegen de grond werkt waarna diezelfde en twee anderen nog verschillende keren naar het hoofd van de jongeman trappen. Een van hen geeft ook een stevige vuistslag in het aangezicht van de man. De cameraman giert het ondertussen uit van de pret. De aanvallers laten hun slachtoffer bebloed achter, bij het wegwandelen zegt iemand nog ‘dead man walking’.

Volgens het slachtoffer kwam de aanval uit het niets, enkel omdat hij de jongens had gevraagd te stoppen met ruzie maken met de bewaking en dat ze beter naar huis gingen. Na de aanval werd hij naar het ziekenhuis van Malle gebracht. De ouders van de man werden door enkele vrienden gebeld. “Heel heftig om mee te maken, gelukkig was hij er niet erger aan toe”, vertelt de vader. “De meeste zwellingen zijn ondertussen verdwenen. Hij heeft nog een barst in het jukbeen en een klein gezwel in het oor. Hopelijk trekt dat door de medicatie weg.”

Nummerplaat

De familie woont al jaar en dag in Sint-Job en kent er zo goed als iedereen. “Dankzij de grote vriendenkring van mijn zoon hebben we ondertussen de namen van de daders kunnen doorgeven aan de politie”, vertelt de vader. “Iemand kon de nummerplaat fotograferen en er was natuurlijk dat filmpje. De daders maakten dat zelf maar het kwam ook bij ons terecht. Eigenlijk is het goed dat ze dat filmden, zo kunnen ze gestraft worden.”

“Het waren heftige dagen, ik heb zelf zo goed als niets geslapen”, gaat de man verder. “Maar nu weten we wie het gedaan heeft. Die kerels hadden er duidelijk plezier in, wel ze zullen er de prijs voor betalen.”

De familie van de jongeman nam advocaat Walter Damen onder de arm. “Er is een proces-verbaal opgemaakt en we gaan nu bekijken of we ook nog een klacht met burgerlijke partijstelling gaan indienen”, reageert Damen.

Bij de politiezone Voorkempen kon men maandagavond niet zeggen of er al verdachten gearresteerd werden. sare