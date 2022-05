Voor even alleen maar mooie woorden op proces tegen Alexander Dean: “Ik weet niet of er betere mensen bestaan dan zij”

“Een brave man. Lachen, zeveren. Gewoon een supermens.” Dat was opa Gery Cappon (68). “En zij was koekegoed van èrte.” Dat was oma Marie-José Vanleene (64). Na meer dan een week vreselijke details op het proces rond de bodybuilder was er eindelijk ruimte voor mooie woorden. Een hele stoet getuigen kwam vertellen dat ze geen enkel slecht woord over de grootouders van Maïlys (18) konden verzinnen.