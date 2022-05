Buurtbewoners zien hoe ‘spookbusje’ twee dodelijke slachtoffers maakt: “Ik krijg er nog de koude rillingen van”

De dakwerker had net het dak vernieuwd (zie huis met stellingen) en stond nog even te praten met de bewoonster. Beide slachtoffers werden nog enkele meters meegesleurd door de bestelwagen. — © bsb

Een bestelwagen van koerierdienst Post NL heeft in het Oost-Vlaamse Aalst gisteren twee dodelijke slachtoffers gemaakt . Een bezorger liet de motor van zijn busje draaien toen die een pakje wilde leveren nadat die plots -zonder chauffeur aan het stuur- vooruit schoot. Opmerkelijk: in de straat stonden verschillende wagens geparkeerd die de bestelwagen mogelijk hadden kunnen stoppen, maar het draaide jammer genoeg anders uit. Een 59-jarige dakwerker die net de werkzaamheden aan het afronden was bij een 68-jarige bewoonster in de straat werden compleet verrast en overleefden de klap niet.