Frankrijk heeft voor het eerst in 30 jaar nog eens een vrouwelijke premier: Elisabeth Borne (61). Zij wilt naar eigen zeggen niet in het middelpunt van de belangstelling staan, en veel Fransen kennen haar ook niet eens. Maar wie is die hardwerkende, veeleisende vrouw die de bijnaam ‘Borne-out’ kreeg, omdat ze zoveel ambtenaren op haar kabinet een burn-out bezorgde?