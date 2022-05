Ruim 260 soldaten geëvacueerd uit Azovstalfabriek in Marioepol

Na een wekenlange blokkade hebben 264 Oekraïense soldaten de Azovstalfabriek verlaten, het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de strategische belangrijke havenstad Marioepol. Ze worden naar door Rusland bezet gebied gebracht worden. Via een gevangenenruil kunnen ze later terugkeren, zegt de Oekraïense legerstaf maandag op Facebook.

Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie, Ganna Malyar, gaat het om 53 gewonden en 211 andere soldaten. De gewonden zouden naar Novoazovsk overgebracht zijn voor verzorging in een ziekenhuis, zo’n 45 kilometer ten oosten van Marioepol. De andere soldaten gingen naar Olenivka.

Het Russische ministerie van Defensie had aangekondigd dat een staakt-het-vuren overeengekomen was en een “humanitaire corridor” was opgezet om Oekraïense militairen te evacueren. Een twaalftal bussen met Oekraïense soldaten werd gezien toen ze de fabriek maandag verlieten, begeleid door een konvooi van pro-Russische troepen.

“Hebben helden levend nodig”

De operatie werd later bevestigd door het Oekraïense leger en door president Volodimir Zelenski. Zelenski had het in zijn dagelijkse videotoespraak over “een moeilijke dag”. “Maar deze dag, zoals alle andere, is erop gericht om ons land en onze mensen te redden.”

De president zei te hopen dat ze dankzij de acties van het Oekraïense leger, het internationaal comité van het Rode Kruis en de Verenigde Naties “de levens van onze mannen zullen kunnen redden”. “Onder hen zijn de zwaargewonden; ze krijgen medische hulp. Ik wil benadrukken dat Oekraïne Oekraïense helden levend nodig heeft. Dat is ons principe. Ik denk dat elke geschikte persoon die woorden zal begrijpen.”

“De operatie om de verdedigers van Marioepol te redden werd gestart door onze militaire en inlichtingenofficiers. Om de jongens naar huis te brengen, gaat het werk voort, en dit werk heeft delicaatheid nodig. En tijd.” Zelenski verwees daarbij naar “diplomatische activiteit”.

“Missie volbracht”

Er zouden zo’n 600 Oekraïense soldaten in de fabriek geweest zijn. De generale staf van de strijdkrachten zei in een verklaring dat de troepen die de staalfabriek verdedigen hun “gevechtsmissie hebben volbracht”. “De militaire top beval de commandanten van de eenheden in Azovstal om de levens van het personeel te redden. Inspanningen om verdedigers te redden die op het grondgebied van Azovstal blijven, worden voortgezet.”

De soldaten die Marioepol verdedigden hebben Oekraïne cruciaal belangrijke tijd gegeven om reserves op te bouwen, de troepen te hergroeperen en bijstand te krijgen van partners, schreef viceminister van Defensie Ganna Maljar op Facebook. De taak om Marioepol te verdedigen is volledig uitgevoerd. Een bevrijding van de fabriek was volgens haar niet mogelijk. Het belangrijkste nu is om het leven van de verdedigers van Marioepol te vrijwaren.

Havenstad Marioepol werd al kort na de Russische invasie in februari omsingeld. De strategisch belangrijke grootstad werd hevig onder vuur genomen. Experten en de Oekraïense autoriteiten gaan uit van duizenden burgerdoden. Na de belegering namen de Russische troepen stap voor stap de controle over de stad over. Maar het laatste Oekraïense verzet verschanste zich in de grote staalfabriek, die verschillende onderaardse verdiepingen heeft. De Russen sloten daarop de fabriek hermetisch af.

De voorbije dagen waren al honderden burgers geëvacueerd uit de fabriek. Zij zochten er bescherming tegen het oprukkende Russische leger.

Over de aftocht van de soldaten in de fabriek, die zo goed als geen voedsel en water meer hebben, is lang onderhandeld. In Oekraïne klinkt ook kritiek op de regering in Kiev dat ze de laatste verdedigers van Marioepol in de steek gelaten heeft. De autoriteiten herhaalden voortdurend dat ze niet in staat waren om de blokkade van Russische troepen te doorbreken.

