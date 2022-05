Verdachte schietpartij Californische kerk is van Chinese afkomst, viseerde Taiwanese gemeenschap

De man die zondag het vuur opende in een kerk in Californië, waarbij een dode en vijf gewonden vielen, is een Amerikaan van Chinese afkomst. De man van 68 jaar viseerde de Taiwanese gemeenschap, zegt de politie maandag.

De zes slachtoffers van de schietpartij waren van Taiwanese afkomst. Ze hadden in de kerk in het stadje Laguna Woods een eredienst bijgewoond en genoten van een feestmaal toen de schutter het vuur opende.

De pastoor en gelovigen overmeesterden de schutter toen hij zijn wapen herlaadde. Volgens de sheriff van Orange County, Don Barnes, was de man een Amerikaanse burger van Chinese afkomst die al “vele jaren” in de Verenigde Staten verbleef. Hij was actief als veiligheidsagent in de regio van Las Vegas.

© via REUTERS

De zestiger, die de aanslag had voorbereid, had “politieke motieven en was gemotiveerd door haat”, zei de sheriff op een persconferentie. De man had laders bij en molotovcocktails.

De sheriff citeerde uit nota’s die de politie in zijn voertuig had aangetroffen. Daarin had hij het over zijn problemen met “de Taiwanese gemeenschap in zijn geheel”. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat hij een specifieke band had met de kerk of dat hij bepaalde individuen in het bijzonder viseerde.

“We gaan ervan uit, na wat we hebben ontdekt, dat hij specifiek de Taiwanese gemeenschap viseerde. Deze Taiwanese presbyteriaanse kerk stond voor die gemeenschap”, zei de sheriff.