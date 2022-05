“Negentien burgerdoden bij Russische aanvallen in Donbas”, meldt Oekraïne

“Door het beschieten van Sjevjerodonetsk zijn zeker tien doden gevallen”, zegt het hoofd van de regionale regering in Loehansk, Sergej Hajdaj. In de naburige regio Donetsk kwamen nog eens negen burgers om bij Russische aanvallen, zegt Pavlo Kirilenko, hoofd van de regionale regering. Zes anderen raakten gewond. Onafhankelijke bronnen kunnen de informatie niet bevestigen.

Volgens Oekraïense bronnen waren er maandag ook weer bombardementen in de omgeving van de westelijke grootstad Lviv. Een militaire basis in de regio Javoriv, aan de grens met Polen, zou daarbij getroffen zijn, schreef de plaatselijke legerbevelhebber Maxim Kosizkij op zijn nieuwskanaal in chatdienst Telegram. Burgemeester Andrij Sadovy zei dat er geen informatie is over raketinslagen in de stad. Hij bedankte de luchtafweer. De voorbije jaren trainden Oekraïense soldaten met westerse instructeurs in Jaroviv.